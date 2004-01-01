BYOR & FANCY GROOVE
Вечеринка в любимом баре
BYOR
Диджей и продюсер из России!
Выпускает свои работы на лейблах мирового масштаба: ULTRA MUSIC, INSOMNIAC, MAU5TRAP, NSO(SPININ'), IN/ROTATION, и др.
Его треки получают поддержку от титанов электронной музыки со всего мира: TIESTO, DON DIABLO, OLIVER HELDENS, JAUZ, CID, и др.
Является резидентом TOP CLUB CHART и RESIDANCE на волнах EUROPA PLUS!
Треки и миксы BYOR ротируются на лучших радиостанциях мира: BBC RADIO 1, SIRIUS XM, EUROPA PLUS и многих других!
Резидент самого масштабного фестиваля России – ALFA FUTURE PEOPLE 16,17,18,19!
FANCY GROOVE
Основатели event-community: «Fancy Show» и «Black Day»
Прививают слушателю энергичное и правильное понимание EDM культуры.
Поддерживаются мировыми артистами: DON DIABLO, COSMIC GATE, SWANKY TUNES, GOING DEEPER, SAGAN,
а также BYOR!
Будет жарко!