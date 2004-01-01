Брызги шампанского

Свою новую программу мурманчанам представят солисты ансамбля «ОРФЕЙ».В их исполнении для гостей «Кировки» прозвучат не только любимые всеми популярные арии, дуэты и сцены из шлягерных произведений венских классиков столь волнующего жанра, но и классические произведения оперных композиторов.

Ждем вас, уважаемые зрители, чтобы вместе пережить волнующее и пьянящее настроение, прекрасной классической музыки!