Брызги шампанского
Новая программа солистов ансамбля «ОРФЕЙ»
Новая программа солистов ансамбля «ОРФЕЙ»
Свою новую программу мурманчанам представят солисты ансамбля «ОРФЕЙ».В их исполнении для гостей «Кировки» прозвучат не только любимые всеми популярные арии, дуэты и сцены из шлягерных произведений венских классиков столь волнующего жанра, но и классические произведения оперных композиторов.
Ждем вас, уважаемые зрители, чтобы вместе пережить волнующее и пьянящее настроение, прекрасной классической музыки!
Дополнительная информация: 45-17-90