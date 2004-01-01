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Брызги шампанского

Новая программа солистов ансамбля «ОРФЕЙ»

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События: Концерты.

Свою новую программу мурманчанам представят солисты ансамбля «ОРФЕЙ».В их исполнении для гостей «Кировки» прозвучат не только любимые всеми популярные арии, дуэты и сцены из шлягерных произведений венских классиков столь волнующего жанра, но и классические произведения оперных композиторов.

Ждем вас, уважаемые зрители, чтобы вместе пережить волнующее и пьянящее настроение, прекрасной классической музыки!

ДК им. С.М. Кирова
24 ноября
17:00
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90

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