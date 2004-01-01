BRUS HOME FESTIVAL

Потрясающий проект, который поможет людям не чувствовать себя одинокими и пережить изоляцию.

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В программе фестиваля — видеотрансляции концертов, читок и импровизированных кулинарных шоу, зарядка на каждый день, актёрские этюды. Всё это вы сможете смотреть бесплатно в дни карантина в эфире Телеканала Дождь и в социальных сетях.

Расписание трансляций достпно в группе театра.