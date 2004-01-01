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BRUS HOME FESTIVAL

Онлайн-проект мастерской Дмитрия Брусникина

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События: Видеотрансляции, Спектакли.

Потрясающий проект, который поможет людям не чувствовать себя одинокими и пережить изоляцию. 

В программе фестиваля — видеотрансляции концертов, читок и импровизированных кулинарных шоу, зарядка на каждый день, актёрские этюды. Всё это вы сможете смотреть бесплатно в дни карантина в эфире Телеканала Дождь и в социальных сетях. 

Расписание трансляций достпно в группе театра.

Город Мурманск
c 1 по 20 апреля
Цены

Бесплатно

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