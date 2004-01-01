BRUS HOME FESTIVAL
Онлайн-проект мастерской Дмитрия Брусникина
Онлайн-проект мастерской Дмитрия Брусникина
Потрясающий проект, который поможет людям не чувствовать себя одинокими и пережить изоляцию.
⠀
В программе фестиваля — видеотрансляции концертов, читок и импровизированных кулинарных шоу, зарядка на каждый день, актёрские этюды. Всё это вы сможете смотреть бесплатно в дни карантина в эфире Телеканала Дождь и в социальных сетях.
Расписание трансляций достпно в группе театра.
Бесплатно
Онлайн-трансляции спектаклей
Онлайн-трансляции Электротеатра