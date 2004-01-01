Зайти в любимый бар и провести время с удовольствием и пользой – это настоящее искусство. Искусство, которое доступно настоящим игрокам, ценящим азарт, уважающим Случай, готовым к борьбе!

– Что это?

Представляем вашему вниманию совершенно новый подход к жанру игр рабочих будней – игру «Бросок!»

– Как это?

Опираясь на многолетний опыт организации и проведения интеллектуального досуга, нам посчастливилось вынести всё лучшее из всех известных видов игр и собрать в одну, но хорошую.

– Да ладно?!

Формула оказалась проста: много энергии, немного воображения, аккуратный подбор тем для вопросов, и (встречайте! Впервые на арене!) элемент случайности! Наши игроки могут помериться не только эрудицией, но и тактикой и просто везением.

– И как это работает?

Долго объяснять, приходи на игру!

С правилами игры Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке. Пишите личное сообщение Михаилу, чтобы заявить команду!