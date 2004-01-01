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Бросок!

Новый виток эволюции паб-квизов! Авторский проект Михаила Голубева.

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События: Вечер отдыха, Игра.

Зайти в любимый бар и провести время с удовольствием и пользой – это настоящее искусство. Искусство, которое доступно настоящим игрокам, ценящим азарт, уважающим Случай, готовым к борьбе!

– Что это?

Представляем вашему вниманию совершенно новый подход к жанру игр рабочих будней – игру «Бросок!»

– Как это?

Опираясь на многолетний опыт организации и проведения интеллектуального досуга, нам посчастливилось вынести всё лучшее из всех известных видов игр и собрать в одну, но хорошую.

– Да ладно?!

Формула оказалась проста: много энергии, немного воображения, аккуратный подбор тем для вопросов, и (встречайте! Впервые на арене!) элемент случайности! Наши игроки могут помериться не только эрудицией, но и тактикой и просто везением.

– И как это работает?

Долго объяснять, приходи на игру!

С правилами игры Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке. Пишите личное сообщение Михаилу, чтобы заявить команду!

Теруляй
3 августа
19:00
10 августа
19:00
14 августа
19:00
17 августа
19:00
24 августа
19:00
31 августа
19:00
7 сентября
19:00
Цены

150 р.

Группа ВК

Кто собирается 1

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