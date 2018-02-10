Бригантина поднимает паруса

Ограничения: 6+

Несмотря на свой небольшой возраст, коллектив «Бард-вагон»уже успел выступить с успехом в престижных концертных залах множества филармоний, а также в домах культуры других городов, где завоевал симпатии и уважение зрителей. В концерте прозвучит около 30 песен бардов, сочиненных в разное время разными авторами. Среди них: «Бригантина» П.Когана и Г.Лепского, «Альма-матер» Д.Сухарева и В.Берковского, «Фанские горы» Ю.Визбора, «Снег» А.Городницкого, «Синий троллейбус» Б.Окуджавы, «Брич-мулла» Д.Сухарева и С.Никитина, «Патриаршие руды» В.Егорова и многие другие!

В составе проекта «Бард-вагон» – лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Константин Паникаровский (аккордеон, фортепьяно, мелодион), Юрий Сергеев (перкуссия), Сергей Миронов (акустический бас, вокал), Валерий Беспалов (кларнет).

Душевность, открытость и музыкальность исполнения песен участниками проекта «Бард-вагон», бережное отношение к интонациям авторов, живое общение со зрителем, исполнительское мастерство сделают этот концерт незабываемым праздником души!