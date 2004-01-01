Участниками турнира станут 40 лучших команд разных стран, и, в том числе игроки, полюбившиеся зрителям по телевизионным играм «Брэйн ринга» на НТВ!

Программой Чемпионата предусмотрены турниры по играм «Брэйн ринг» и «Что? Где? Когда?». Для участников Чемпионата будет организована традиционная охота за северным сиянием и экскурсия на атомный ледокол «Ленин».

Генеральный партнер мероприятия – государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Организаторами Чемпионата выступают комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» и МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Заявки принимаются в электронной форме по ссылке.

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятии и условиях участия в нем можно в «Положении о проведении Чемпионата мира по спортивной версии игры «Брэйн ринг»