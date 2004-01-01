БРАВО
Легенды отечественного рок-н-ролла в Кружке!
Легенды отечественного рок-н-ролла в Кружке!
Верные себе легенды отечественного рок-н-ролла – группа «Браво» – сыграют долгожданный концерт в Мурманске. Место встречи: «Мега Кружка». Коллектив представит публике специальную программу «Бравоспектива» в которую войдут как бессмертные хиты, так и редко исполняемые песни. А таких песен за тридцатилетнюю историю группы скопилось множество, поэтому музыканты обещают почти двухчасовой концерт! Музыка, которая покоряет сердца всех вне зависимости от возраста, социального статуса или музыкальных предпочтений. До встречи!
1000-3900 р.
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