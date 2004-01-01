Ограничения: 12+

Верные себе легенды отечественного рок-н-ролла – группа «Браво» – сыграют долгожданный концерт в Мурманске. Место встречи: «Мега Кружка». Коллектив представит публике специальную программу «Бравоспектива» в которую войдут как бессмертные хиты, так и редко исполняемые песни. А таких песен за тридцатилетнюю историю группы скопилось множество, поэтому музыканты обещают почти двухчасовой концерт! Музыка, которая покоряет сердца всех вне зависимости от возраста, социального статуса или музыкальных предпочтений. До встречи!