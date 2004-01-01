Братья Сафроновы

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Сценическое шоу братьев Сафроновых – это иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события. Вместе со зрителями иллюзионисты телепортируются в другую реальность. Они будут читать мысли зрителей, заставят предметы передвигаться в пространстве, продемонстрируют возможность левитации человека, будут проникать в тела друг друга, ходить по стенам, исчезать и снова появляться среди публики. В финале спектакля иллюзионисты бросят вызов опасной электрической машине, изобретенной в 1896 году знаменитым ученым Николой Теслой! Они продемонстрирую эффекты его легендарной электрической катушки – трансформатора, производящего высокочастотное электрическое напряжение. Мегаватты звука и света, уникальные спецэффекты и головоломки, юмор, розыгрыши, увлекательный сюжет и настоящая магия! Неважно, кто вы, какой профессии, какого статуса и сколько вам лет – зрители разных возрастов откроют для себя новые невероятные ощущения!