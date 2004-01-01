Братья Радченко

Советский и российский дуэт братьев-близнецов, исполнителей песен в стиле «русский шансон» в Мурманске

Репертуар братьев Радченко представляет собой целый песенный заповедник, поскольку их концертная программа составлена из творений таких маститых сочинителей, как Александр Морозов, Анатолий Поперечный, Александр Журбин. А школой служило сотрудничество с Никитой Богословским и Микаэлом Таривердиевым.

Артисты не только поют, они несут публике всю свою открытость. Концерты братьев Радченко слушаются и смотрятся на одном дыхании, как цельный слиток драгоценной певческой природы.

В песнях Радченко отражаются все ключевые жизненные ценности: любовь, семья, мать...

Сергей и Николай Радченко – не просто певцы. Они – поющие лицедеи, создают острое и стильное зрелищное представление, всегда пронизанное любовью к зрителям, а также зажигательной самоотдачей.