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Ботинки на толстой подошве

Без пяти минут брошенная жена решается вступить в схватку за своего мужа и любыми способами попытаться вернуть его в семью...

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События: Спектакли.

Он – морской офицер в отставке. Она – красивая женщина средних лет, его супруга. Позади более 30-ти лет брака – трудной, но интересной и насыщенной на события жизни семьи Плоховых: и частые служебные переезды, «и землетрясение, и пожар, и тральщик он в Красном море утопил, и обморозился, и малярией болел, и во время шторма за борт вываливался»… Звучит фантастически, не правда ли?

Казалось бы, что же ещё может выпасть на долю этой пары? Правильно – супружеская измена. Плохов собирается уходить из дома к юной любовнице. Разрешение этой тривиальной на первый взгляд ситуации весьма оригинально. У жены есть ровно 24 часа, чтобы склеить разрушенную вмиг семейную жизнь.

Что же она предпримет? Каким образом они окажутся в тюрьме? Кто такой Некто и какую роль он играет во всей этой истории? 

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