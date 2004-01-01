Борис Васильевич Власов

Борис Васильевич родился 26 марта 1936 года в Ленинграде в семье выдающихся представителей ленинградской графической школы — Василия Андриановича Власова и Татьяны Владимировны Шишмаревой.

В 1961 году окончил графический факультет института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (мастерская книжной графики профессора М.А. Таранова). Сразу же после окончания института Борис Васильевич был принят в Союз художников СССР. С 1965 года – член бюро секции графики, с 1968 – член правления, а с 1976 – председатель секции графики Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

Борис Власов принимал участие в 27 всесоюзных, республиканских и зарубежных выставках в Германии, Венгрии и Италии. Был организатором экспозиций многих выставок, сделал несколько своих персональных выставок (1974, 1980, 1981). За серию литографий к поэме «Облако в штанах» В. Маяковского награжден почетным званием Лауреата Кировского завода. В 1979 году на конкурсе «Искусство книги» за иллюстрации к собранию пьес Бернарда Шоу получил диплом 1 степени.

На выставке из фондового собрания музея представлены черно-белые и цветные литографии, акварели.