BollyWood Fest

Фестиваль приурочен ко Дню народного единства.

Программа фестиваля:

09:00-09:30 – Заезд и расположение участником МК

09:30-11:30 – Танцевальные мастер классы от известных педагогов

10:00-13:00 – Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству

11:30-12:30 – Мастер Класс по изготовлению фигур из надувных шаров

12:00-16:30 – Стилизованный «Восточный базар»

13:00-14:00 – Детская концертная программа «Сказки Востока» (нон-стоп)

15:00-18:30 – Взрослая концертная программа «Тайна Востока» (нон-стоп)

Запись на мастер-классы проходит по ссылкам:

Мастер-класс по изготовлению броши из лент

Танцевальные мастер-классы

Вопросы можно задать напрямую организатору