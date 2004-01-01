BollyWood Fest
I областной фестиваль восточного танца
I областной фестиваль восточного танца
Фестиваль приурочен ко Дню народного единства.
Программа фестиваля:
09:00-09:30 – Заезд и расположение участником МК
09:30-11:30 – Танцевальные мастер классы от известных педагогов
10:00-13:00 – Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
11:30-12:30 – Мастер Класс по изготовлению фигур из надувных шаров
12:00-16:30 – Стилизованный «Восточный базар»
13:00-14:00 – Детская концертная программа «Сказки Востока» (нон-стоп)
15:00-18:30 – Взрослая концертная программа «Тайна Востока» (нон-стоп)
Запись на мастер-классы проходит по ссылкам:
Мастер-класс по изготовлению броши из лент
Вопросы можно задать напрямую организатору
Дополнительная информация по телефону: 8 (909) 562-20-75
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Концерт для ценителей настоящего рока и метала!