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BollyWood Fest

I областной фестиваль восточного танца

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События: Фестивали, Концерты, Мастер-класс.

Фестиваль приурочен ко Дню народного единства.

Программа фестиваля: 

09:00-09:30 – Заезд и расположение участником МК
09:30-11:30 – Танцевальные мастер классы от известных педагогов 
10:00-13:00 – Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 
11:30-12:30 – Мастер Класс по изготовлению фигур из надувных шаров
12:00-16:30 – Стилизованный «Восточный базар» 
13:00-14:00 – Детская концертная программа «Сказки Востока» (нон-стоп) 
15:00-18:30 – Взрослая концертная программа «Тайна Востока» (нон-стоп)

Запись на мастер-классы проходит по ссылкам:

Мастер-класс по изготовлению броши из лент

Танцевальные мастер-классы

Вопросы можно задать напрямую организатору

ДК Маяк
5 ноября
09:00 - 18:30
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (909) 562-20-75

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