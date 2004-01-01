Большой Тест-Драйв
20 моделей разных марок будут доступны для тест-драйва
20 моделей разных марок будут доступны для тест-драйва
Не нужно ездить по разным автосалоном в поисках идеального автомобиля. Только 1 день более 20 моделей разных марок от официальных дилеров Мурманска будут доступны для тест-драйва на парковке ГМ «О'Кей»
Вас ожидает:
Тест-драйв более 20 моделей автомобилей разных марок
Тематическая фотозона
Фотосессия
Розыгрыш подарков
Выставка автомобилей и многое другое
Запись на тест-драйвы уже началась: