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Большой Тест-Драйв

20 моделей разных марок будут доступны для тест-драйва

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События: Презентации, Конкурсы, Город.

Не нужно ездить по разным автосалоном в поисках идеального автомобиля. Только 1 день более 20 моделей разных марок от официальных дилеров Мурманска будут доступны для тест-драйва на парковке ГМ «О'Кей»

Вас ожидает:

Тест-драйв более 20 моделей автомобилей разных марок

Тематическая фотозона

Фотосессия

Розыгрыш подарков

Выставка автомобилей и многое другое

Запись на тест-драйвы уже началась:

УАЗ 
CHERY
FORD
KIA 
LAND ROVER 
LEXUS 
RENAULT 
SKODA 
TOYOTA

ТРК «Мурманск Молл»
25 июня
12:00 - 20:00

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