Большой Тест-Драйв

Не нужно ездить по разным автосалоном в поисках идеального автомобиля. Только 1 день более 20 моделей разных марок от официальных дилеров Мурманска будут доступны для тест-драйва на парковке ГМ «О'Кей»

Вас ожидает:

Тест-драйв более 20 моделей автомобилей разных марок

Тематическая фотозона

Фотосессия

Розыгрыш подарков

Выставка автомобилей и многое другое

Запись на тест-драйвы уже началась:

УАЗ

CHERY

FORD

KIA

LAND ROVER

LEXUS

RENAULT

SKODA

TOYOTA