Большой Stand Up

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Любите дерзкие шутки, цените смелый и откровенный юмор? Тогда ждем Вас на Stand Up вечере! На нашей сцене выступят резиденты популярных ТВ-шоу на ТНТ – Открытый микрофон, Comedy Баттл и Stand Up: Иван Усович и Артем Винокур!

Иван Усович приехал из Белоруссии. Молодой парень уверенно штурмующий сцену Stand Up. Шутки парня рассказывают о жизни приезжего в Москву, о том как снимает квартиру, девушках и друзьях из Белоруссии. Остроумные шутки Вани хорошо запомнились зрителю еще в Comedy Баттле.

Артем Винокур одержал победу в шоу «Открытый микрофон» во втором сезоне. Парень является троюродный внуком юмориста Винокура. В данное время ему двадцать три года, он уже неоднократно выступал на юмористических площадках, является резидентом Stand Up на ТНТ.