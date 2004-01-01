Большой новогодний праздник

Традиционное новогоднее представление устроит управляющая компания «Севжилсервис».

На празднике детей ждёт встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и конечно же с Севжилменом – главным героем города в сфере ЖКХ. А ребят, принявших участие в конкурсе поделок «Я бросаю мусор в урну», ждёт награждение и сладкие призы.

На новогодний праздник могут прийти все желающие! Ведущая Елена Гудвин никому не даст заскучать. Несколько разученных танцевальных движений позволят всем почувствовать себя королями танцпола на дискотеке, которая завершит шоу.

Место проведения: площадка возле дома №10 по ул. Александрова.