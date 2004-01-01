138863

Большой новогодний праздник

Традиционное новогоднее представление от управляющей компании «Севжилсервис»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Детские праздники, Новый год.

Традиционное новогоднее представление устроит управляющая компания «Севжилсервис».

На празднике детей ждёт встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и конечно же с Севжилменом – главным героем города в сфере ЖКХ. А ребят, принявших участие в конкурсе поделок «Я бросаю мусор в урну», ждёт награждение и сладкие призы.

На новогодний праздник могут прийти все желающие! Ведущая Елена Гудвин никому не даст заскучать. Несколько разученных танцевальных движений позволят всем почувствовать себя королями танцпола на дискотеке, которая завершит шоу. 

Место проведения: площадка возле дома №10 по ул. Александрова. 

Город Мурманск
27 декабря
19:00
Цены

Вход свободный

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?