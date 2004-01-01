Большой концерт в рок-баре

Программа:

Хозяинбосса – хедлайнер нашего концерта! Самый романтичный и самобытный мурманский коллектив "для взрослых" – это каждый раз новые люди, которые всегда отлично играют песни Антона Блаженова. Которые, в свою очередь, звучат всегда по-новому и свежо!

B.E.A.P. – молодая группа, которой нет еще и года, сочетает краски отдельно взятых направлений в музыке и сливает их воедино. Не оставят публику без эмоций!

Состав :

Александр Анциферов – гитара, вокал

Ирина Елфимова – вокал

Дмитрий Москалев – гитара

Ярослав Пронин – барабаны

Владимир Летун – бас-гитара

The Fuze Magazine

The Hoolz – молоды и талантливы! Знакомы уже многим, а кому не знакомы – обязательны к прослушиванию. Вживую эти парни заставят ваши уши наслаждаться отменным звуком, а тела непроизвольно начнут танцевать!

Это The Hoolz. Это Дух Севера.

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