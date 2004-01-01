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Большой концерт в рок-баре

Выступление мурманских групп в Rock n Roll music Bar

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События: Концерты.

Программа:

Хозяинбосса – хедлайнер нашего концерта! Самый романтичный и самобытный мурманский коллектив "для взрослых" – это каждый раз новые люди, которые всегда отлично играют песни Антона Блаженова. Которые, в свою очередь, звучат всегда по-новому и свежо!

B.E.A.P.  молодая группа, которой нет еще и года, сочетает краски отдельно взятых направлений в музыке и сливает их воедино. Не оставят публику без эмоций!

Состав : 

Александр Анциферов  гитара, вокал

Ирина Елфимова  вокал

Дмитрий Москалев  гитара

Ярослав Пронин  барабаны

Владимир Летун  бас-гитара

The Fuze Magazine

The Hoolz – молоды и талантливы! Знакомы уже многим, а кому не знакомы – обязательны к прослушиванию. Вживую эти парни заставят ваши уши наслаждаться отменным звуком, а тела непроизвольно начнут танцевать!

Это The Hoolz. Это Дух Севера.

Почтовая служба Бангкока

Rock'n'Roll music bar
20 января
19:00
Цены

200 р.

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