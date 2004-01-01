Большой концерт в рок-баре
Выступление мурманских групп в Rock n Roll music Bar
Выступление мурманских групп в Rock n Roll music Bar
Программа:
Хозяинбосса – хедлайнер нашего концерта! Самый романтичный и самобытный мурманский коллектив "для взрослых" – это каждый раз новые люди, которые всегда отлично играют песни Антона Блаженова. Которые, в свою очередь, звучат всегда по-новому и свежо!
B.E.A.P. – молодая группа, которой нет еще и года, сочетает краски отдельно взятых направлений в музыке и сливает их воедино. Не оставят публику без эмоций!
Состав :
Александр Анциферов – гитара, вокал
Ирина Елфимова – вокал
Дмитрий Москалев – гитара
Ярослав Пронин – барабаны
Владимир Летун – бас-гитара
The Hoolz – молоды и талантливы! Знакомы уже многим, а кому не знакомы – обязательны к прослушиванию. Вживую эти парни заставят ваши уши наслаждаться отменным звуком, а тела непроизвольно начнут танцевать!
Это The Hoolz. Это Дух Севера.
200 р.
Вечер живой музыки. Выступают – «Perpetuum Mobile», Роман Резник, Екатерина Мишкина, Андрей Цевелев, Станислав Одиноков и «The Hoolz»