Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября.

Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2018 года.

В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Мурманской области акцию поддержали 789 участников, действовало 18 площадок.

Желающие написать Большой этнографический диктант могут обратиться на одну из следующих площадок:

г. Мурманск

Дом дружбы, ул. Подстаницкого, 1

Мурманский арктический государственный университет, ул. Капитана Егорова, 15

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, ул. Софьи Перовской, 21а

Мурманская областная детско-юношеская библиотека, ул. Капитана Буркова, 30

Информационный интеллект-центр, филиал № 10, просп. Героев-североморцев, 38

г. Апатиты

Городская библиотека им. Л.А. Гладиной, ул. Ленина, 24а

г. Кандалакша

Кандалакшская централизованная библиотечная система, ул. Первомайская, 51

г. Кировск

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, пр. Ленина, 15

п. Междуречье

Междуреченский СДК, Кольский район, п. Междуречье, 4а

г. Мончегорск

Центральная городская библиотека, пр. Металлургов, 27

Чунозерская усадьба Лапландского заповедника

Лапландский государственный природный биосферный заповедник

г. Полярный

Городской историко-краеведческий музей г. Полярного, ул. Моисеева, 3

ЗАТО г. Заозерск

Центр культуры и библиотечного обслуживания, улица Ленинского Комсомола, 16

ЗАТО г. Североморск