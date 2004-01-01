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Большой этнографический диктант

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства

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События: Акции, Учеба.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября.

Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2018 года.

В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Мурманской области акцию поддержали 789 участников, действовало 18 площадок.

Желающие написать Большой этнографический диктант могут обратиться на одну из следующих площадок:

г. Мурманск

  • Дом дружбы, ул. Подстаницкого, 1
  • Мурманский арктический государственный университет, ул. Капитана Егорова, 15
  • Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, ул. Софьи Перовской, 21а
  • Мурманская областная детско-юношеская библиотека, ул. Капитана Буркова, 30
  • Информационный интеллект-центр, филиал № 10, просп. Героев-североморцев, 38

г. Апатиты

  • Городская библиотека им. Л.А. Гладиной, ул. Ленина, 24а

г. Кандалакша

  • Кандалакшская централизованная библиотечная система, ул. Первомайская, 51

г. Кировск

  • Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, пр. Ленина, 15

п. Междуречье

  • Междуреченский СДК, Кольский район, п. Междуречье, 4а

г. Мончегорск

  • Центральная городская библиотека, пр. Металлургов, 27

Чунозерская усадьба Лапландского заповедника

  • Лапландский государственный природный биосферный заповедник

г. Полярный

  • Городской историко-краеведческий музей г. Полярного, ул. Моисеева, 3

ЗАТО г. Заозерск

  • Центр культуры и библиотечного обслуживания, улица Ленинского Комсомола, 16

ЗАТО г. Североморск

  • Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. Л. Крейна, ул. Кирова, 2
Город Мурманск
2 ноября
09:15

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