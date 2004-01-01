Большой этнографический диктант
Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства
Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства
Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября.
Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2018 года.
В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Мурманской области акцию поддержали 789 участников, действовало 18 площадок.
Желающие написать Большой этнографический диктант могут обратиться на одну из следующих площадок:
г. Мурманск
г. Апатиты
г. Кандалакша
г. Кировск
п. Междуречье
г. Мончегорск
Чунозерская усадьба Лапландского заповедника
г. Полярный
ЗАТО г. Заозерск
ЗАТО г. Североморск