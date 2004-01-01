Большое шоу историй – это такой формат, когда люди выходят на сцену и рассказывают правдивые истории, связанные одной темой.

Рассказчиков десять. Истории совершенно разные: у кого-то они получаются трогательными, кто-то рассказывает весёлые истории, есть любители нагнетать атмосферу ужаса и безысходности, а кто-то мастер вдохновить целый зал на подвиги.

Объединяет истории две вещи:

1. Общая тема. В этот раз мы выбрали тему «Что-то пошло не так». И ожидаем истории о приключениях, о путешествиях, о свиданиях, о рабочих проектах, о планировании, обо всём, что шло хорошо; а ещё о странных совпадениях, о невероятных стечениях обстоятельств, о трогательных неловкостях и о том, как со всем этим справились наши рассказчики.

2. Желание поделиться через эту историю чем-то важным. Каждая история – это концентрированный опыт рассказчика, это осознание, понимание, открытие или, если повезёт, готовое руководство к действию.

Ах, да! И еще все истории объединяет регламент: на одну историю у рассказчика есть 7 минут времени!