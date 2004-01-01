Большая уборка в Териберке

Уже в эту субботу в Териберке пройдет большая экологическая акция по уборке территории в окрестностях поселка. Многолетняя проблема с вывозом мусора и несознательность некоторых туристов привели к тому, что экологическая ситуация на берегу Баренцева моря оставляет желать лучшего. Второй год подряд мы приглашаем всех желающих принять участие в нашей уборке!

В этом году будет организован транспорт из Мурманска в Териберку и обратно для волонтеров, будут выданы перчатки, мешки для мусора. Для всех помощников организуется небольшая экскурсия.

Заявки на участие в акции присылайте в группе или по телефону: 8 (999) 270-00-06.

Время сбора волонтеров в 12:00 на песчаном пляже возле ресторана Териберский берег.

Организаторами и партнерами мероприятия выступают туристические компании «Мурмания», «Просторы Кольского полуострова», интернет-газета «Моя Териберка», Телекомпания ТВ21, Радиостанция Power FM, газета «Комсомольская правда», Общероссийский народный фронт, база отдыха «Териберский берег», а так же Министерство природный ресурсов и экологии Мурманской области.