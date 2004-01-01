Большая картина

Такие большемерные произведения, как «Ночь у Байдарских ворот» Харлампия Дмитриевича Костанди, «Хоккеисты» Александра Александровича Дейнека, «Осень в Заполярье» Арви Ивановича Хуттунена и «Териберка» Виктории Александровны Зубицкой занимают заслуженные места в основной экспозиции музея.

Однако, не всем «большим» картинам уготована такая судьба. Учитывая ограниченность экспозиционных площадей, в состав постоянной экспозиции музея входят произведения, позволяющие наиболее ярко и точно формировать представление о той или иной художественной школе, о том или ином историческом периоде и коллекции музея. Значительная же часть коллекции музея хранится в его запасниках, а потому, знакомство зрителей с ней возможно лишь на временных выставках.

Выставка доступна на сайте музея.