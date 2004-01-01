Сразу пять диско-легенд 80-х, 90-х и 2000-х подарят зрителям 5 часов танцев, воспоминаний и отличного настроения: Bad Boys Blue, «Русский Размер», Оксана Почепа – она же «Акула», DJ Цветкоff, а также Алексей Потехин со всеми хитами «Руки Вверх!».

Столь масштабный по организации и составу участников проект регулярно проводится в столицах, но Мурманск увидит и услышит его впервые – на самой большой площадке города в первую субботу зимы! И это отличный повод забыть обо всем остальном, прийти и оттянуться по полной программе!

«Большая Дискотека» – это не только любимая музыка, которой будет много. Это самое современное звуковое и световое оборудование, огромный светодиодный экран, а также сюрпризы и «фишки», которые окунут зрителей в атмосферу времени, когда все мы были чуть моложе.

Если ты, как и прежде полон сил и энергии, если готов как следует оторваться, ты просто обязан быть на «Большой Дискотеке»!