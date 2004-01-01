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Богемская рапсодия

Новогодняя ночь в OKEAN Hall

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Первая ночь года пройдет под всеми любимые и знакомые мелодии от одних из лучших кавер-музыкантов города.

Специально подготовленные блюда помогут насладиться сказочной ночью, а количество подарков и интерактивных конкурсов от ведущего Новогодней Ночи помогут скрасить ожидание боя курантов и речи президента.

Главный приз – KAPTA VIP гостя, которая дает право посещать все открытые мероприятия OKEAN Hall!

Okean Hall
31 декабря
22:00

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