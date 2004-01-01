Богемская рапсодия
Новогодняя ночь в OKEAN Hall
Первая ночь года пройдет под всеми любимые и знакомые мелодии от одних из лучших кавер-музыкантов города.
Специально подготовленные блюда помогут насладиться сказочной ночью, а количество подарков и интерактивных конкурсов от ведущего Новогодней Ночи помогут скрасить ожидание боя курантов и речи президента.
Главный приз – KAPTA VIP гостя, которая дает право посещать все открытые мероприятия OKEAN Hall!
Зарядись новогодним настроением в атмосфере фабрики грёз!
Празднуем День рождения Чердака!