Богемская рапсодия

Ограничения: 18+

Первая ночь года пройдет под всеми любимые и знакомые мелодии от одних из лучших кавер-музыкантов города.

Специально подготовленные блюда помогут насладиться сказочной ночью, а количество подарков и интерактивных конкурсов от ведущего Новогодней Ночи помогут скрасить ожидание боя курантов и речи президента.

Главный приз – KAPTA VIP гостя, которая дает право посещать все открытые мероприятия OKEAN Hall!