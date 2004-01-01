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Blues

Вечер блюза с кавер группой «Мокка»

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Музыканты выступают в стиле ритм-энд-блюз. Песни подойдут для романтического свидания в канун Нового года или послужат отличным фоном для диалогов.

Можно поддаться обволакивающему блюзовому звучанию, плавно перетекающему в головокружительный свинг. В основе звучания кавер группы «Мокка» джаз и блюз, смешанные с драйвовым фанком и чувственным соулом.

Исполняются собственные аранжировки, зачастую далеких от оригинала и за счет этого приобретающие новое интересное звучание.

Центральное
29 декабря
20:00
Цены

Вход свободный

Резерв столов по телефону: 78-11-72 

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