Ограничения: 18+

Музыканты выступают в стиле ритм-энд-блюз. Песни подойдут для романтического свидания в канун Нового года или послужат отличным фоном для диалогов.

Можно поддаться обволакивающему блюзовому звучанию, плавно перетекающему в головокружительный свинг. В основе звучания кавер группы «Мокка» джаз и блюз, смешанные с драйвовым фанком и чувственным соулом.

Исполняются собственные аранжировки, зачастую далеких от оригинала и за счет этого приобретающие новое интересное звучание.