Посетители увидят 30 фотографий, на которых запечатлен блокадный город. Авторы фотоснимков — рабочие, поэты, врачи, учителя, фотокорреспонденты…

В осажденном Ленинграде внимание уделялось «жизни города-фронта», стойкости и мужеству его защитников и жителей. Почти не осталось фотографий, сделанных самими жителями города: любительская фотосъёмка на улицах северной столицы нашей страны, без особого разрешения была запрещена, а без водоснабжения, электричества и отопления проявление фотоплёнки было практически невозможно. Поэтому в настоящее время фотографии 1941–1944 годов остаются одними из важнейших свидетельств данной трагедии.

Блокада Ленинграда – одна из величайших гуманитарных трагедий периода II Мировой войны. Память о блокаде Ленинграда – важнейшая часть гражданского самосознания жителей Санкт-Петербурга: гибель более миллиона человек оставила след в семейной истории многих сегодняшних петербуржцев. Военная блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944. 27 января 1944 года, через 872 дня после начала блокады, завершилась военная операция по освобождению Ленинграда: вражеские войска были отброшены от города. За годы блокады в городе погибли более миллиона человек.

На открытии фотовыставки будут присутствовать представители Мурманской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Перед гостями музея с тематической литературной композицией выступят курсанты десантного военно-патриотического клуба «Витязъ» из гимназии №7 города Мурманска. Кроме того, посетители смогут услышать военные песни в исполнении участника группы ветеранов боевых действий в Афганистане «Перевал» – Владимира Геннинга.