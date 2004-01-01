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Блокада

Выставка графических листов Юрия Михайловича Непринцева 

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События: Выставки.

В экспозиции музея будут представлены графические листы Юрия Михайловича Непринцева (1909-1996). Юрий Михайлович — советский российский живописец, график и педагог, Народный художник СССР (1965), Академик АХ СССР (1970), Лауреат Сталинской премии первой степени (1952) профессор института имени И. Репина, представитель ленинградской школы живописи.

Сюжеты мастер черпал из действительности, которую пережили жители осажденного города. Изображения ленинградцев даны крупным планом, внимание автора сосредоточено на нравственной стойкости людей.

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