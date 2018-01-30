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Близкие люди

Две комедийные новеллы о любви, действия которых разворачивается в интерьерах петербургской гостиницы...

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, сколько бы рассказов мы услышали?..

Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случились две абсолютно разные истории. Они – о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами... Действие происходит на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Комедия положений – один из любимых жанров публики. Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты, харизматичные и эксцентричные Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш вечер ярким и запоминающимся.

Режиссер: Алексей Кирющенко

В ролях: Людмила Артемьева и Николай Добрынин

Атлантика
30 января 2018
19:00
31 января 2018
19:00
Цены

1550-3350 р.

Билетная касса: (8152) 520-522

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