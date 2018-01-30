Близкие люди

Две комедийные новеллы о любви, действия которых разворачивается в интерьерах петербургской гостиницы...

Ограничения: 16+

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, сколько бы рассказов мы услышали?..

Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случились две абсолютно разные истории. Они – о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами... Действие происходит на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Комедия положений – один из любимых жанров публики. Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты, харизматичные и эксцентричные Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш вечер ярким и запоминающимся.

Режиссер: Алексей Кирющенко

В ролях: Людмила Артемьева и Николай Добрынин