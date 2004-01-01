Ближе к морю
Выставка работ в технике батик
Выставка работ в технике батик
Таран Марина Валерьевна родилась 16 марта 1975 года в посёлке Гремиха Мурманской области. С 1994г. по 1996 г. проходила обучение в Инженерной школе одежды в Санкт-Петербурге. В 2014 г. Марина окончила Столичную финансово-гуманитарную академию, получив специальность дизайнера. С 2000 г. принимает активное участие в областных, региональных и всероссийских выставках.
Работает в технике батик, соединяя в своих работах мир реальный с миром иллюзий. Экспериментирует с фактурой и свойствами ткани, применяя разнообразные техники росписи и окрашивания, а также использует готовый материал в создании интерьеров и одежды. Работы автора находятся в российских и зарубежных коллекциях.
На выставке «Ближе к морю» представлены работы разных лет, объединённые одной темой – темой Севера, темой силы моря и его мистического притяжения. Силы, которая очаровывает, не отпускает мысли и заставляет возвращаться снова и снова тех, кто хоть раз побывал в нашем суровом, но бесспорно, дивном крае.
Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).
Вход свободный
Телефоны для справок: 42-86-68, 42-45-86
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