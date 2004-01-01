Таран Марина Валерьевна родилась 16 марта 1975 года в посёлке Гремиха Мурманской области. С 1994г. по 1996 г. проходила обучение в Инженерной школе одежды в Санкт-Петербурге. В 2014 г. Марина окончила Столичную финансово-гуманитарную академию, получив специальность дизайнера. С 2000 г. принимает активное участие в областных, региональных и всероссийских выставках.

Работает в технике батик, соединяя в своих работах мир реальный с миром иллюзий. Экспериментирует с фактурой и свойствами ткани, применяя разнообразные техники росписи и окрашивания, а также использует готовый материал в создании интерьеров и одежды. Работы автора находятся в российских и зарубежных коллекциях.

На выставке «Ближе к морю» представлены работы разных лет, объединённые одной темой – темой Севера, темой силы моря и его мистического притяжения. Силы, которая очаровывает, не отпускает мысли и заставляет возвращаться снова и снова тех, кто хоть раз побывал в нашем суровом, но бесспорно, дивном крае.

Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).