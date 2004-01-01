Блинный забег

Девушки бегут со сковородками, а вот парни со свежеиспеченными блинами от штанги! Соревнование на скорость и ловкость, саамский футбол, метание валенка на дальность, призы, подарки, позитивная атмосфера и многое другое.

Приходи побороться за главный приз санки-ватрушку от Tiger Sport, кубок, звание чемпиона 2020 и другие подарки.

С тебя хорошее настроение и желание побеждать!

До встречи на Молодежной Масленице!

Для участия необходимо заполнить заявку в срок до 12:00 28 февраля 2020 года.