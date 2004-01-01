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Благословенный Север

Фотовыставка Сергия Беляловича Шерфетдинова

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События: Выставки.

Сергий Белялович Шерфетдинов – протоиерей, настоятель прихода святителя Николая Чудотворца поселка Видяево и прихода иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» села Ура-Губа Мурманской области. Руководитель миссионерского отдела Североморской епархии, участник Сирийского похода корабельной авианосной группы Северного флота в составе экипажа авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» (2015-2016 гг.). Награжден знаком «За дальний поход».

Увлечения отца Сергия – фотография, авторская песня. Его выставки экспонировались во многих учреждениях культуры Мурманской области, фотографии украшают издания Мурманской митрополии.
Отец Сергий показывает суровость и хрупкость природы, теплоту и душевную щедрость живущих здесь людей. В его работах – размышления о духовности, жертвенности и красоте нашей жизни.

Областная научная библиотека
c 8 февраля по 30 марта

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