Благословенный Север

Сергий Белялович Шерфетдинов – протоиерей, настоятель прихода святителя Николая Чудотворца поселка Видяево и прихода иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» села Ура-Губа Мурманской области. Руководитель миссионерского отдела Североморской епархии, участник Сирийского похода корабельной авианосной группы Северного флота в составе экипажа авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» (2015-2016 гг.). Награжден знаком «За дальний поход».

Увлечения отца Сергия – фотография, авторская песня. Его выставки экспонировались во многих учреждениях культуры Мурманской области, фотографии украшают издания Мурманской митрополии.

Отец Сергий показывает суровость и хрупкость природы, теплоту и душевную щедрость живущих здесь людей. В его работах – размышления о духовности, жертвенности и красоте нашей жизни.