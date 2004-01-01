Ограничения: 16+

«BLACK SABBATH: The End of The End» – это не просто концерт. Это последнее слово величайшей метал-группы всех времён. Это история заключительного шоу коллектива, который стал родоначальником жанра «хэви-метал». Их финальное выступление 4-го февраля 2017 года в Бирмингеме – городе, где всё начиналось – ознаменовало окончание прощального мирового турне «The End» и, одновременно, итог полувековой музыкальной деятельности группы. Этот концерт – последняя возможность для поклонников группы насладиться знаковыми хитами «BLACK SABBATH», которые вошли в их ключевые альбомы, такие как: «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs» и многие другие. Эта запись приоткрывает окно в мир личных взаимоотношений музыкантов как коллектива в общем, так и каждого члена группы по отдельности: Оззи Осборна, Тони Айомми и Гизера Батлера.

Жанр: концерт, музыкальный

Год выпуска: 2017

Режиссёр: Дик Каррутерс