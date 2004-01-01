Бизнес Stand Up Alpha Cash в Мурманске

Эксперты Alpha Cash Дорошко Вячеслав и Анисимов Владимир расскажут всем желающим о возможностях, сервисах и планах компании

Наши спикеры поделятся личным опытом, расскажут свои истории и дадут важные советы, которые будут полезны, как начинающим инвесторам, так и профессионалам.

Приходите и приводите друзей и знакомых, которым желаете стабильного финансового роста.

Мероприятие бесплатно для всех желающих, однако количество мест ограничено. Поэтому просим участников зарегистрироваться заранее. Сделать это можно по телефону: +79643085386 или пишите в личные сообщения.

Презентация пройдет в конференц-зале «Санкт-Петербург», 2 этаж.