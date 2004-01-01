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Битва за Север

Выставка, посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

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Ограничения: 12+
События: Выставки.

В экспозиции представлены живописные полотна, фотографии, письма, предметы одежды и быта времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из собрания Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, Североморского музейно-выставочного комплекса, Городского историко-краеведческого музея города Полярного, Музея истории города Колы и частных коллекций.

Кольский полуостров занимал особое место в плане Барбаросса как стратегически важный морской форпост. Бои здесь отличались особой ожесточенностью. По количеству и плотности нанесенных по городу бомбовых ударов среди советских городов Мурманск уступает лишь Сталинграду. В результате немецких бомбардировок было уничтожено три четверти города. 7 октября 1944 года началось освобождение Заполярья – Петсамо-Киркенесская операция. План советского командования заключался в следующем: окружение главных сил противника путем обхода с юга и одновременно удара с севера, овладение Петсамо и развитие наступления к советско-норвежской границе.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции территория Советского Заполярья была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. В целях завершения разгрома противника советские войска 18 октября 1944 года перешли норвежскую границу и начали освобождение Северной Норвегии.

Благодаря мужеству и самоотверженности тысяч военнослужащих, гражданского населения Заполярного края, враг был остановлен и разгромлен в октябре 1944 года на подступах к единственному незамерзающему порту и железной дороге, соединявшей Мурман с центральными районами нашей страны.

Художественный музей
c 18 октября 2019 по 12 января 2020

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