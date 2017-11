Битва за край света

Приглашенные гости:

Атажан Аллаберенов (Иваново)

Ани Закарян (Иваново)

Амиран Веселов (Одесса)

Номинации фестиваля:

Breaking Superkids

Hip-Hop Teen

Dancehall 1х1

Dancehall 2х2

All Styles

Программа:

18 ноября – баттлы:

14:00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

15:00 – BREAKING Superkidz

15:40 – Pre-Selection Dancehall 1x1

16:00 – HIP-HOP Teen (2 года обучения) (до финалов)

16:40 – Награждение победителей BREAKING и HIP-HOP Teen

16:50 – DANCEHALL 1x1 (до финалов)

17:20 – HIP-HOP Teen (3 года обучения (до финалов)

17:50 – ALL STYLES 1 круг (до финалов)

18:40 – DANCEHALL 2x2 (при регистрации 8 двоек)

19:30 – ALL STYLES (до финалов)

20:15 – Награждение победителей HIP-HOP Teen, DANCEHALL 1x1, DANCEHALL 2x2, ALL STYLES PRO

19 ноября – мастер-классы:

11:00-14:00 – HIP-HOP ADVANCED (Ани Закарян)

14:15-15:30 – HIP-HOP BEGGINERS (Атажан Аллабереннов)

15:45-17:00 – HOUSE (Атажан Аллабереннов)

17:00-18:30 – Dancehall (Амиран Веселов)

19:00-20:30 – Badman Dancehall (Амиран Веселов)

Добро пожаловать на крайний север, разогреем Заполярье!