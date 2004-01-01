Битва за край света
Фестиваль уличного искусства
Фестиваль уличного искусства
Приглашенные гости:
Атажан Аллаберенов (Иваново)
Ани Закарян (Иваново)
Амиран Веселов (Одесса)
Номинации фестиваля:
Breaking Superkids
Hip-Hop Teen
Dancehall 1х1
Dancehall 2х2
All Styles
18 ноября – баттлы:
14:00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
15:00 – BREAKING Superkidz
15:40 – Pre-Selection Dancehall 1x1
16:00 – HIP-HOP Teen (2 года обучения) (до финалов)
16:40 – Награждение победителей BREAKING и HIP-HOP Teen
16:50 – DANCEHALL 1x1 (до финалов)
17:20 – HIP-HOP Teen (3 года обучения (до финалов)
17:50 – ALL STYLES 1 круг (до финалов)
18:40 – DANCEHALL 2x2 (при регистрации 8 двоек)
19:30 – ALL STYLES (до финалов)
20:15 – Награждение победителей HIP-HOP Teen, DANCEHALL 1x1, DANCEHALL 2x2, ALL STYLES PRO
19 ноября – мастер-классы:
11:00-14:00 – HIP-HOP ADVANCED (Ани Закарян)
14:15-15:30 – HIP-HOP BEGGINERS (Атажан Аллабереннов)
15:45-17:00 – HOUSE (Атажан Аллабереннов)
17:00-18:30 – Dancehall (Амиран Веселов)
19:00-20:30 – Badman Dancehall (Амиран Веселов)
Добро пожаловать на крайний север, разогреем Заполярье!
Вход для зрителей: 100 р.
Организационный взнос для участников:
Dancehall
1х1 – 200 р.
2х2 – 300 р.
1х1 + 2х2 – 400 р.
Hip-Hop / All Styles:
1 номинация – 200 р.
2 номинации – 300 р.