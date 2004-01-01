137571

Битва за край света

Фестиваль уличного искусства

0
Я иду
Ваша оценка
События: Шоу, Концерты, Конкурсы, Мастер-класс, Фестивали.

Приглашенные гости:

Атажан Аллаберенов (Иваново)
Ани Закарян (Иваново)
Амиран Веселов (Одесса)

Номинации фестиваля:

Breaking Superkids
Hip-Hop Teen
Dancehall 1х1
Dancehall 2х2
All Styles

Программа:

18 ноября – баттлы:

14:00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
15:00 – BREAKING Superkidz
15:40 – Pre-Selection Dancehall 1x1
16:00 – HIP-HOP Teen (2 года обучения) (до финалов)
16:40 – Награждение победителей BREAKING и HIP-HOP Teen
16:50 – DANCEHALL 1x1 (до финалов)
17:20 – HIP-HOP Teen (3 года обучения (до финалов)
17:50 – ALL STYLES 1 круг (до финалов)
18:40 – DANCEHALL 2x2 (при регистрации 8 двоек)
19:30 – ALL STYLES (до финалов)
20:15 – Награждение победителей HIP-HOP Teen, DANCEHALL 1x1, DANCEHALL 2x2, ALL STYLES PRO

19 ноября – мастер-классы:

11:00-14:00 – HIP-HOP ADVANCED (Ани Закарян)
14:15-15:30 – HIP-HOP BEGGINERS (Атажан Аллабереннов) 
15:45-17:00 – HOUSE (Атажан Аллабереннов)
17:00-18:30 – Dancehall (Амиран Веселов)
19:00-20:30 – Badman Dancehall (Амиран Веселов)

Добро пожаловать на крайний север, разогреем Заполярье!

MTI Dance
18 ноября
14:00
19 ноября
11:00
Цены

Вход для зрителей: 100 р.

Организационный взнос для участников:

Dancehall 

1х1 – 200 р.
2х2 – 300 р.
1х1 + 2х2 – 400 р.

Hip-Hop / All Styles:

1 номинация – 200 р.
2 номинации – 300 р.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?