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Битва диджеев

Самое мощное клубное сражение лета!

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События: Вечеринки.

Вас ждет грандиозная битва диджеев:

  • 5 музыкальных форматов 
  • 2 легендарных диджея – dj Misha_Lem VS dj Magnito 
  • Рефери на тусиче MC Синицын 
  • Сильнейшего выберешь именно Ты 
  • Море танцев, позитива и коктейлей
  • Видео поддержка ПаТи-Видео
Кружка - 8
23 июня
23:50
Цены

Бронь столов: 47-40-56

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