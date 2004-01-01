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Битва диджеев
Самое мощное клубное сражение лета!
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Вечеринки
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Вас ждет грандиозная битва диджеев:
5 музыкальных форматов
2 легендарных диджея – dj Misha_Lem VS dj Magnito
Рефери на тусиче MC Синицын
Сильнейшего выберешь именно Ты
Море танцев, позитива и коктейлей
Видео поддержка ПаТи-Видео
Кружка - 8
23 июня
23:50
Цены
Бронь столов: 47-40-56
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