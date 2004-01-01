Birthday Day: 1 год

Мы хотим разделить этот прекрасный праздник с вами. Для вас выступит специальный гость из Москвы скандальный шоумен, экс участник реалити шоу Дом-2 Рустам Солнцев.

А так же вас ждёт живой вокал от Александра Гуменко и розыгрыш призов от партнеров мероприятия.

Год максимально плодотворной работы! Подводя итоги, можно гордо огласить:



бесчисленное количество тематических вечеринок

12 красивых свадеб

3 конкурса красоты

Множество детских и танцевальных мероприятий

Painty fest

Единственное заведение, где есть after party

Выездная кальянная на лето

Площадка для фотосессии

Романтики на террасе

Самая вкусная кухня!

НАШ ПЕРВЫЙ ГОД!!! Дальше будет ещё насыщенней!