Birthday Day: 1 год
Прекрасный праздник с жаркой шоу-программой
Мы хотим разделить этот прекрасный праздник с вами. Для вас выступит специальный гость из Москвы скандальный шоумен, экс участник реалити шоу Дом-2 Рустам Солнцев.
А так же вас ждёт живой вокал от Александра Гуменко и розыгрыш призов от партнеров мероприятия.
Год максимально плодотворной работы! Подводя итоги, можно гордо огласить:
НАШ ПЕРВЫЙ ГОД!!! Дальше будет ещё насыщенней!
Продолжение легендарной серии вечеринок
Открытие зимнего клубного сезона!