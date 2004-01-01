146187

Birthday Day: 1 год

Прекрасный праздник с жаркой шоу-программой

0
Я иду
Ваша оценка
События: Вечеринки.

Мы хотим разделить этот прекрасный праздник с вами. Для вас выступит специальный гость из Москвы скандальный шоумен, экс участник реалити шоу Дом-2 Рустам Солнцев.

А так же вас ждёт живой вокал от Александра Гуменко и розыгрыш призов от  партнеров мероприятия.

Год максимально плодотворной работы! Подводя итоги, можно гордо огласить:

  • бесчисленное количество тематических вечеринок
  • 12 красивых свадеб
  • 3 конкурса красоты
  • Множество детских и танцевальных мероприятий
  • Painty fest
  • Единственное заведение, где есть after party
  • Выездная кальянная на лето 
  • Площадка для фотосессии
  • Романтики на террасе
  • Самая вкусная кухня!

НАШ ПЕРВЫЙ ГОД!!! Дальше будет ещё насыщенней!

MANILA
8 декабря
22:00

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?