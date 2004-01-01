Ограничения: 18+ FC/DC

MTechno presents:

Те, кто с нами давно, наверное помнят серию вечеринок Биоритм, проводившихся в самых разных клубах нашего города в 2008-2010 гг. Основной музыкальной направленностью этих мероприятий тогда было минималистичное техно.

Годы спустя, мы решили продолжить эту серию вечерин, освежив минималистичность техно таким редким для Мурманска направлением, как Psy-Prpog.

Psy-Prog – это стиль, балансирующий на стыке Psy-культуры и привычного всем прогрессива.Это достаточно легкая музыка по сравнению с классическим псайтрансом, уносящая слушателя в полет по сознанию, не перегружая его при этом лишней информацией.

Psyprog – это интеллигентное электронное звучание, синтез клубного грува и еще чего-то магического... Несмотря на относительную близость к клубному мэйнстриму, эта музыка не оставляет равнодушными большинство Psy- трансеров, и вместе с тем вполне удобоварима для большинства клабберов.

Для вас работают:

Amurich

D.Bulakov

M.Vesna

Sublime

Metroman

Oksid