Биоритм
Вечеринка в DJ-баре «Гарин»
MTechno presents:
Те, кто с нами давно, наверное помнят серию вечеринок Биоритм, проводившихся в самых разных клубах нашего города в 2008-2010 гг. Основной музыкальной направленностью этих мероприятий тогда было минималистичное техно.
Годы спустя, мы решили продолжить эту серию вечерин, освежив минималистичность техно таким редким для Мурманска направлением, как Psy-Prpog.
Psy-Prog – это стиль, балансирующий на стыке Psy-культуры и привычного всем прогрессива.Это достаточно легкая музыка по сравнению с классическим псайтрансом, уносящая слушателя в полет по сознанию, не перегружая его при этом лишней информацией.
Psyprog – это интеллигентное электронное звучание, синтез клубного грува и еще чего-то магического... Несмотря на относительную близость к клубному мэйнстриму, эта музыка не оставляет равнодушными большинство Psy- трансеров, и вместе с тем вполне удобоварима для большинства клабберов.
Для вас работают:
Amurich
D.Bulakov
M.Vesna
Sublime
Metroman
Oksid