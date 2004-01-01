Биоэнергетика

Практическое занятие по биоэнергетике и экстрасенсорике

Тема занятия: денежный поток.

На встрече мы рассмотрим:

что такое денежная энергия

что блокирует денежный поток

как увеличить денежный поток и удержать его

Бонус: вы получите диагностику своего состояния до и после семинара.

Самые простые и одновременно действенные методы, которые гарантировано дают результат!

Ведущая – Вера Мунтян. Она является специалистом в области биоэнергетики с опытом работы более 15 лет. Вера – ведущая семинаров, практик, курсов и вебинаров по развитию личности и раскрытию способностей.