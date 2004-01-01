Биоэнергетика
Практическое занятие по биоэнергетике и экстрасенсорике
Практическое занятие по биоэнергетике и экстрасенсорике
Тема занятия: денежный поток.
На встрече мы рассмотрим:
Бонус: вы получите диагностику своего состояния до и после семинара.
Самые простые и одновременно действенные методы, которые гарантировано дают результат!
Ведущая – Вера Мунтян. Она является специалистом в области биоэнергетики с опытом работы более 15 лет. Вера – ведущая семинаров, практик, курсов и вебинаров по развитию личности и раскрытию способностей.
Оплата по тарифу тайм-кафе: 150 руб/час.
Кофе, чай – входят в стоимость (в неограниченном количестве).
Подробная информация по телефону: +7 (960) 027-33-32