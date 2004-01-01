135081

Биоэнергетика

Практическое занятие по биоэнергетике и экстрасенсорике

0
Я иду
Ваша оценка
События: Тренинг.

Тема занятия: денежный поток.

На встрече мы рассмотрим:

  • что такое денежная энергия 
  • что блокирует денежный поток 
  • как увеличить денежный поток и удержать его 

Бонус: вы получите диагностику своего состояния до и после семинара.

Самые простые и одновременно действенные методы, которые гарантировано дают результат!

Ведущая – Вера Мунтян. Она является специалистом в области биоэнергетики с опытом работы более 15 лет. Вера – ведущая семинаров, практик, курсов и вебинаров по развитию личности и раскрытию способностей.

New York Coffee
25 июля
19:30
Цены

Оплата по тарифу тайм-кафе: 150 руб/час.

Кофе, чай – входят в стоимость (в неограниченном количестве).

Подробная информация по телефону: +7 (960) 027-33-32

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?