Профессиональные пробы для школьников в рамках Национального проекта ранней профориентации

Мурманские школьники узнают больше о профессиях!

Выбор профессии — дело ответственное, но очень интересное! Любое сложное теоретическое занятие можно выполнять с интересом, а именно — пробовать его на практике!

В ближайшее время в рамках Национального проекта ранней профориентации «Билет в будущее» учащиеся 6-11 классов смогут принять участие в профессиональных пробах по следующим компетенциям:



30.09.2020 (16.00-17.30) - "Вечерняя прическа" для учащихся 6-7 классов (г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.14)

05.10.2020 (14.30-16.00) - Пробы по компетенции "Инженерный дизайн CAD" для учащихся 6-11 классов (Онлайн)

05.10.2020 (16.00-17.30) - Пробы по компетенции "Инженерный дизайн CAD" для учащихся 6-11 классов (Онлайн)

06.10.2020 (14.30-16.00) - Пробы по компетенции "Инженерный дизайн CAD" для учащихся 6-11 классов (Онлайн)

06.10.2020 (16.00-17.30) - Пробы по компетенции "Инженерный дизайн CAD" для учащихся 6-11 классов (Онлайн)

12.10.2020 (16.00-17.30) - Подборка пакетного тура по запросу клиента для учащихся 8-9 классов (г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.14)

12.10.2020 (14.30-16.00) - Пробы по компетенции "Инженерный дизайн CAD" для учащихся 6-11 классов (Онлайн)

12.10.2020 (16.00-17.30) - Пробы по компетенции "Инженерный дизайн CAD" для учащихся 6-11 классов (Онлайн)

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://bilet.worldskills.ru/ и записаться на пробу (инструкция прилагается).

Вытяни свой билет в будущее уже сейчас.