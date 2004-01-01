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Big Russian Boss

Концерт известного блогера в Мурмнаске!

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Его видео на портале Youtube набирают миллионы просмотров! Он – самый известный YouTube-блогер в студенческой среде. Прошлой осенью «Босс» провел лекцию для студентов МГУ.

Big Russian Boss – это не только густой бит и глумливые тексты. Дико царский внешний вид «доставляет» отдельно: густая борода, золотая корона и шуба в пол. Борода, правда, накладная, корона пластмассовая, а шуба искусственная – у Босса свой swag.

В мурманской концертной программе ожидаются показательные мастер-классы по хастл-стрельбе, обучение техникам хождения по воде, музыка с нового альбома и старые хиты.

SODA
7 октября
19:00
Цены

900 р.

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке

Справки по телефону: 205-675

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