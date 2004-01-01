Библиосумерки

Отдел электронных ресурсов подготовил для своих читателей разнообразную познавательную программу. Гостей библиотеки ждут новые открытия, встречи с интересными людьми и общение с четвероногими друзьями.

Проведите вечер под цветущей сакурой с пользой, в приятной компании!

17:00-18:00 – Виртуальный тур в страну Восходящего солнца. Встреча для тех, кто хочет поближе познакомиться с культурой, обычаями, традициями и достопримечательностями Японии. Выставка-обзор периодических изданий для любителей путешествий.

18:00-18:30 – Встреча с руководителем мурманского приюта для бездомных животных Анчишкиной Оксаной Львовной. Гостей библиотеки ждет веселая игровая программа с участием питомцев приюта. Посетители смогут не только поиграть и почитать им книги, но также узнают интересные факты о собаках и кошках японских пород. В конце встречи руководителю приюта будет торжественно передан «Чемодан добра». Его неравнодушные мурманчане, читатели и сотрудники библиотеки заполнили кормами и необходимыми для животных вещами в ходе благотворительной акции «Большая помощь маленькому другу». Самые активные участники акции будут отмечены специальными дипломами.

18:30-19:00 Встреча с мурманской писательницей Екатериной Панфиловой. Гости библиотеки смогут познакомиться с творчеством автора замечательных детских книг и узнают удивительную историю спасения кота Жука, который впоследствии стал членом семьи писательницы. Также читатели услышат рассказ о путешествиях Екатерины Панфиловой и кота Жука по разным городам и странам.

19:00-20:00 «Японский журавлик». Мастер-класс по изготовлению бумажного журавлика в технике оригами.