Библионочь 2017

Международная сетевая акция, которая на ону ночь превратит Центральную библиотеку в Книжную столицу!

Приглашаем вас принять участие в Международной сетевой акции!

Читатели Центральной городской библиотеки попадут в Книжную Столицу, на главных улицах которой будут разворачиваться события Библионочи.

На «Улице мастеров» свое искусство продемонстрируют музыканты, актеры и танцоры, пройдут мастер-классы по созданию традиционных северных оберегов и закладок, по скандинавской ходьбе и историческим танцам, состоится встреча с писателями, журналистами, путешественниками и охотником за северным сиянием.

На «Улице гениев» вас ждут литературные игры и викторины, поэтическая встреча, премьеры литературной «Мафии» по мотивам произведения норвежского драматурга Г. Ибсена «Пер Гюнт» и захватывающего квест «Гарри Поттер и тайна книгохранения».

На «Улице магов» вас ожидает встреча с волшебством кинематографа, занимательные физические опыты, игра «Книжные чувства», премьера игры «Таинство имени».

В течение всей Библионочи: разыгрыш призов и подарков от партнеров, буккроссинг «Читающий Мурманск», лотерея «Счастливый билет», литературная игра «Доска объявлений», коллаж «Ассоциации», фотозона.

В информационном интеллект-центре филиале № 25 (ул. Маклакова, 45) с помощью книг вы сможете посетить самые удивительные и неизведанные места планеты!

Зарабатывайте «библионы» и приобретайте впечатления на различных площадках!

В «Арт-сити» вас научат изготавливать оригинальные книжные закладки, карты желаний, обучат технике «декупаж», проведут уникальную экскурсию в закрытый фонд филиала!

«Медиа-сити» предложит обзор путешествий по миру и Кольскому полуострову, сопровождаемый выступлением группы «JoyBox». Также перед вами выступит журналист и поэт Василий Рябков, будет проведена викторина об экологических технологиях.

Третья площадка – «Гейм-сити» - станет местом проведением викторины «Великие путешествия и открытия» и экологической миссии «Спаси планету»!

Весь вечер будут активны: web-локация по художественным произведениям, фотозона, релакс-уголок, обмен книгами «Free Shop».

Информационный интеллект-центр филиал №4 (ул. Октябрьская, 21) на вечер Библионочи-2017 превратится в «Литературную землянку»!

Всех гостей ожидают: премьера фанфиков по мотивам творчества Э.Венкина, литературная викторина «Я сам обманываться рад», стихобаттлы, музыкальные номера от студентов ММРК и литературные игры.

С полным расписанием вечера вы можете ознакомиться на нашем сайте