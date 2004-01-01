Библионочь 2017
На один вечер Областная научная библиотека превратится в загадочное пространство, где пересекутся времена и события, жанры и стили, участники всех возрастов и интересов
На один вечер Областная научная библиотека превратится в загадочное пространство, где пересекутся времена и события, жанры и стили, участники всех возрастов и интересов
Областная научная библиотека вновь станет одной из площадок Общероссийской акции Библионочь. В этом году мурманчан ждет увлекательное путешествие под названием «Культурный багаж». Все самое интересное из области литературы, истории, музыки, естественных наук и прочих полезных знаний будет представлено на всех площадках Библионочи!
Холл 1 этаж
Лабиринты «научки»: экскурсии по книгохранению
Сеансы: 18:15, 19:30, 20:45, 22:00
Запись на экскурсии по телефону: 45-28-26
Холл 2 этаж
21:00-23:00 Фокусы от иллюзиониста Дениса Сидорова
Зал периодических изданий 2 этаж
18:00-22:00 «Человек собаке друг»: площадка для контактного общения от Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека»
19:00, 21:00 Квест от Мурманского бюро «КВЕСТиКо
19:00-19:45 Мастер-класс «Весенние тюльпаны»
20:00-21:00 «Фанкластик»: мастер-класс-по сборке
Зал наук 2 этаж
18:00-24:00 Программа музея занимательных наук «Фокус»
Конференц-зал 3 этаж
18:15-19:30 «Фото-история Сергея Гречаного»: выставка раритетной фототехники, мастер-класс, открытие фотовыставки
20:00-21:00 «Сонет для полночи с голосом»: поет Ольга Феофанова
22:45-23:30 Вечер гитары: Александр Гришин, Мария Кириллова
Научно-методический отдел 3 этаж
18:00-19.00 Урок от Центра развития интеллекта «Пифагорка»
19:00-20:00 Презентация техники рисования «Эбру», изготовление шарфа
20:00-20:30 «Рисуем в технике «Эбру»: мастер-класс
Холл 3 этаж
18:00-23:30 «Сказочное искусство мехенди»: сеанс росписи
Зал электронных ресурсов 3 этаж
Голубой зал 3 этаж
18:00 – 23:30 «Чемодан LEGO» от магазина «Кубик»
Зеленый зал 3 этаж
«Чемоданное настроение»: викторина
18.30«Чайная церемония»
20:00 «Галопом по Европе»
21:30 «Отдыхаем на море»
Учебный класс 3 этаж
18:15-23:30 Школа концепт-дизайна Евгения Пайкачёва
Центральная справочная служба
18:15-21:00 Мурманский танго-клуб
21:30-23:30 Школа танцев «iHola»
Холл 4 этаж
18:00-24:00 New York coffee
Литературная гостиная 4 этаж
18:15-19:45 «Инстаграм Джека Лондона». Дружеский диалог с Дмитрием Бабенко о путешествиях и приключениях.
20:00-21:00 Урок доброты от Фонда «Ищу человека»
21:15-23:30 Живой квест от Freshgame
Отдел краеведения 4 этаж
«Зеленая зона» с «Природа и молодежь» и «И себе, и людям»
18:00-19:00 Мастер-класс «Домашний травянчик своими руками»
19:00-20:00 Мастер-класс «Рукавички в подарок»
20:00-20:30 «Первые экологичные шаги»: презентация
20:30-21:00 Конкурс рисунка «Эко-будущее»
21:00-22:00 Мастер-класс «Роспись эко-сумки»
Читальный зал 4 этаж
18:30-20:30 «Квиз – Арктика»: интеллектуальная игра
21:00-22: 00 Хороводно-игровая программа: культурный центр «Ладоград»
Зал литературы по искусству 4 этаж
19:00-20:00 «Виниловый остров»: старый патефон, частная коллекция Рулевских
20:00-21:00 Мастер-класс по художественной росписи грампластинок
21:00-22:00 Просмотр документального фильма «Виниломания»
21:00-23:30 Экскурсии по фонду грамзаписей
Отдел литературы на иностранных языках 4 этаж
18:15-19:45 Мастер-класс «Основы каллиграфии»
20:00-21:30 «Ромео и Джульетта»: настольная игра от Freshgame
22:00-23:30 «Чайная река»: церемония чаепития
Холл (со стороны ИНО) 4 этаж
19:30-23:30 «Средневековая каллиграфия»: демонстрация от Юрия Шачнева
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Вход свободный
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