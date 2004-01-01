Библионочь 2017

На один вечер Областная научная библиотека превратится в загадочное пространство, где пересекутся времена и события, жанры и стили, участники всех возрастов и интересов

Областная научная библиотека вновь станет одной из площадок Общероссийской акции Библионочь. В этом году мурманчан ждет увлекательное путешествие под названием «Культурный багаж». Все самое интересное из области литературы, истории, музыки, естественных наук и прочих полезных знаний будет представлено на всех площадках Библионочи!

В программе Библионочи:

Холл 1 этаж

Лабиринты «научки»: экскурсии по книгохранению

Сеансы: 18:15, 19:30, 20:45, 22:00

Запись на экскурсии по телефону: 45-28-26

Холл 2 этаж

21:00-23:00 Фокусы от иллюзиониста Дениса Сидорова



Зал периодических изданий 2 этаж

18:00-22:00 «Человек собаке друг»: площадка для контактного общения от Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека»

19:00, 21:00 Квест от Мурманского бюро «КВЕСТиКо

19:00-19:45 Мастер-класс «Весенние тюльпаны»

20:00-21:00 «Фанкластик»: мастер-класс-по сборке

Зал наук 2 этаж

18:00-24:00 Программа музея занимательных наук «Фокус»

Конференц-зал 3 этаж



18:15-19:30 «Фото-история Сергея Гречаного»: выставка раритетной фототехники, мастер-класс, открытие фотовыставки

20:00-21:00 «Сонет для полночи с голосом»: поет Ольга Феофанова

22:45-23:30 Вечер гитары: Александр Гришин, Мария Кириллова

Научно-методический отдел 3 этаж

18:00-19.00 Урок от Центра развития интеллекта «Пифагорка»

19:00-20:00 Презентация техники рисования «Эбру», изготовление шарфа

20:00-20:30 «Рисуем в технике «Эбру»: мастер-класс

Холл 3 этаж

18:00-23:30 «Сказочное искусство мехенди»: сеанс росписи

Зал электронных ресурсов 3 этаж

Голубой зал 3 этаж

18:00 – 23:30 «Чемодан LEGO» от магазина «Кубик»

Зеленый зал 3 этаж

«Чемоданное настроение»: викторина

18.30«Чайная церемония»

20:00 «Галопом по Европе»

21:30 «Отдыхаем на море»

Учебный класс 3 этаж

18:15-23:30 Школа концепт-дизайна Евгения Пайкачёва



Центральная справочная служба

18:15-21:00 Мурманский танго-клуб

21:30-23:30 Школа танцев «iHola»

Холл 4 этаж

18:00-24:00 New York coffee

Литературная гостиная 4 этаж

18:15-19:45 «Инстаграм Джека Лондона». Дружеский диалог с Дмитрием Бабенко о путешествиях и приключениях.

20:00-21:00 Урок доброты от Фонда «Ищу человека»

21:15-23:30 Живой квест от Freshgame

Отдел краеведения 4 этаж

«Зеленая зона» с «Природа и молодежь» и «И себе, и людям»

18:00-19:00 Мастер-класс «Домашний травянчик своими руками»

19:00-20:00 Мастер-класс «Рукавички в подарок»

20:00-20:30 «Первые экологичные шаги»: презентация

20:30-21:00 Конкурс рисунка «Эко-будущее»

21:00-22:00 Мастер-класс «Роспись эко-сумки»

Читальный зал 4 этаж

18:30-20:30 «Квиз – Арктика»: интеллектуальная игра

21:00-22: 00 Хороводно-игровая программа: культурный центр «Ладоград»

Зал литературы по искусству 4 этаж

19:00-20:00 «Виниловый остров»: старый патефон, частная коллекция Рулевских

20:00-21:00 Мастер-класс по художественной росписи грампластинок

21:00-22:00 Просмотр документального фильма «Виниломания»

21:00-23:30 Экскурсии по фонду грамзаписей

Отдел литературы на иностранных языках 4 этаж

18:15-19:45 Мастер-класс «Основы каллиграфии»

20:00-21:30 «Ромео и Джульетта»: настольная игра от Freshgame

22:00-23:30 «Чайная река»: церемония чаепития

Холл (со стороны ИНО) 4 этаж

19:30-23:30 «Средневековая каллиграфия»: демонстрация от Юрия Шачнева

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