БиблиоМурманск
Квест-путешествие
Квест-путешествие
Надоели однообразные выходные? Хотите весело и с пользой провести время в хорошей компании? С легкостью решаете любые логические головоломки и любите делать яркие снимки?
Проявите себя в нашем квест-путешествии «БиблиоМурманск»!
В вашем распоряжении будет несколько районов города, пять локаций, специально разработанный для вашей команды маршрут и масса интересных заданий!
Вы примерите на себя роль фотографа и знатока, разбирающегося в красотах и достопримечательностях родного города. Приходите и участвуйте вместе с друзьями!
Для участия необходимо подать заявку до 20 мая удобным для вас способом: