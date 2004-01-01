142438

БиблиоМурманск

Квест-путешествие

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 14+
События: Игра, Город.

Надоели однообразные выходные? Хотите весело и с пользой провести время в хорошей компании? С легкостью решаете любые логические головоломки и любите делать яркие снимки?

Проявите себя в нашем квест-путешествии «БиблиоМурманск»!

В вашем распоряжении будет несколько районов города, пять локаций, специально разработанный для вашей команды маршрут и масса интересных заданий!

Вы примерите на себя роль фотографа и знатока, разбирающегося в красотах и достопримечательностях родного города. Приходите и участвуйте вместе с друзьями!

Для участия необходимо подать заявку до 20 мая удобным для вас способом:

Форма заявки

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?