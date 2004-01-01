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БИ-2

Концерт российской рок-группы с презентацией нового альбома

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События: Гастроли, Концерты.

Би-2 представляют программу The Best of

Группа, в начале осени выпустившая новый сингл  песню и видео «Лайки», отправляется в тур с программой The Best of, название которой говорит само за себя.

На концерте прозвучат главные песни из всех альбомов Би-2  от ранних пластинок до последнего на данный момент студийного издания 16+. Кроме того, на шоу Best of Би-2 представят live и новые песни из сингла «Лайки» – одноименный трек и композицию «Алиса» (памяти А. Ротаня). Сет-лист выступлений состоит из более чем 20 композиций  причем, некоторые из песен музыканты не исполняли со сцены уже около 10 лет!

Помимо музыкальной составляющей концерта Best of специально для этой программы Би-2 подготовили новую уникальную сценографию и световое шоу. Неизменным компонентом шоу, конечно же, станет и мощный рок-н-ролльный «живой» звук, которым славятся все выступления Би-2!

Цены

1400-3800 р.

Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца (тел.: 45-18-12)

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