Би-2 представляют программу The Best of

Группа, в начале осени выпустившая новый сингл – песню и видео «Лайки», отправляется в тур с программой The Best of, название которой говорит само за себя.

На концерте прозвучат главные песни из всех альбомов Би-2 – от ранних пластинок до последнего на данный момент студийного издания 16+. Кроме того, на шоу Best of Би-2 представят live и новые песни из сингла «Лайки» – одноименный трек и композицию «Алиса» (памяти А. Ротаня). Сет-лист выступлений состоит из более чем 20 композиций – причем, некоторые из песен музыканты не исполняли со сцены уже около 10 лет!

Помимо музыкальной составляющей концерта Best of специально для этой программы Би-2 подготовили новую уникальную сценографию и световое шоу. Неизменным компонентом шоу, конечно же, станет и мощный рок-н-ролльный «живой» звук, которым славятся все выступления Би-2!