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Тех, кто интересуется древней мудростью Вед и культурой Индии, ДК Ленинского округа Мурманска, приглашает на бесплатный праздничный вечер. Гостей ждут представление танцоров, индийские угощения, мантра-медитация, рассказ об индийском литературном и философском шедевре – книге «Бхагавад-гита» и многое другое.

Вечер приурочен к празднованию Гита Джаянти – дня, когда была рассказана «Бхагавад-гита», одна из самых известных в мире философских и исторических книг. Праздник этот последние десятилетия отмечается во многих странах, но для России в этом году он особенный. В 2018 году исполняется 230 лет с момента первого перевода книги на русский язык. В России «Бхагавад-гита» впервые появилась еще при Иване Грозном (1530-1584), однако первый ее перевод на русский язык вышел по высочайшему указу Екатерины II и по благословению Священного Синода как душеполезная в 1788 году в типографии Николая Новикова. Перевод был сделан с английского источника и назывался «Багуад-гиета или Беседы Кришны с Арджуном». Второй раз Гита была издана в 1902-м, во Владимире, а в третий раз – в 1907 г., одним из переводчиков стал знаменитый поэт серебряного века Максимилиан Волошин.

«Бхагавад-гиту» называют квинтэссенцией ведического знания. Она является частью великого древнего эпоса «Махабхараты». Многие великие умы припадали к чистому источнику мудрости «Бхагавад-гита». Лев Толстой читал её и старался жить в соответствии с теми принципами, что изложены в «Гите».