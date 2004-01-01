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Безопасные каникулы

Образовательная акция для детей

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События: Акции, Экскурсии.

В рамках мероприятия ребятам расскажут о правилах дорожного движения, переходе автомобильных дорог, поведении на улице. Юные мурманчане познакомятся с новым понятием «фликер» - это простейшее устройство для пешеходов, являющиеся очень действенным способом предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Также дети узнают о дорожных знаках и о работе светофора. Затем ребята посмотрят поучительный мультфильм «Уроки тетушки совы». В завершение занятия ребята проверят свои знания и решат увлекательный тематический кроссворд.

Цены

Запись по телефону: 42-25-89

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