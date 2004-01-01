Павел Фёдоров родился в 1988 году в городе Партизанске Приморского края. Творчеством начал заниматься в раннем детстве. Воспитанием Павла занимался дед Геннадий Владимирович.

В 1996 году Павел с матерью Светланой Геннадьевной переезжает в г. Кириши, Ленинградской области и поступает в Киришскую художественную школу.

В возрасте 15 лет работает в студии аэрографии. В 18 лет Павел осваивает технику росписи интерьеров, а также занимается дизайном интерьеров. Параллельно Павел пишет картины и уже тогда определяется с наиболее близким для себя жанром, - пейзажи в реалистическом стиле.

В 2012 году Павел поступает в Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (НОВГУ) по специальности «Изобразительное искусство».

Художник живёт и работает на 3 города: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Кириши. Персональные выставки художника проводятся не менее двух раз в год. Павел является дипломантом различных конкурсов регионального значения. Его работы находятся в частных коллекциях России, Норвегии и Исландии.

На выставке «Бездна» главным образом представлены работы, изображающие обладающую огромной силой и тайной энергией стихию воды.

Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж)