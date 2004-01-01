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Бездна

Выставка живописи Павла Фёдорова 

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События: Выставки.

Павел Фёдоров родился в 1988 году в городе Партизанске Приморского края. Творчеством начал заниматься в раннем детстве. Воспитанием Павла занимался дед  Геннадий Владимирович.

В 1996 году Павел с матерью Светланой Геннадьевной переезжает в г. Кириши, Ленинградской области и поступает в Киришскую художественную школу. 

В возрасте 15 лет работает в студии аэрографии. В 18 лет Павел осваивает технику росписи интерьеров, а также занимается дизайном интерьеров. Параллельно Павел пишет  картины и уже тогда  определяется с наиболее близким для себя жанром, - пейзажи в реалистическом стиле.  

В 2012 году Павел поступает в Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (НОВГУ) по специальности «Изобразительное искусство». 

Художник живёт и работает на 3 города: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Кириши.            Персональные выставки художника проводятся не менее двух раз в год. Павел является дипломантом различных конкурсов регионального значения. Его работы находятся в частных коллекциях России, Норвегии и Исландии.

На выставке «Бездна» главным образом представлены работы, изображающие обладающую огромной силой и тайной энергией  стихию воды. 

Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж)

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