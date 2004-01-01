Архивные документы были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности».

К работе над проектом подключились 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов. Проект признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».

Открытие выставки пройдет одновременно в 63 регионах России.

Тематически экспозиция отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях.

На открытии выставки в Мурманской областной научной библиотеке будут присутствовать: Михаил Викторович Белошеев – заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска; Михаил Григорьевич Орешета – писатель, краевед, общественный деятель; Юрий Станиславович Гутян - подполковник запаса, ветеран военных действий в Афганистане, член Союза писателей России.