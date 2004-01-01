Бестиарий. Славянская и западная средневековая мифология
Выставка детской галереи из города Апатиты
Выставка детской галереи из города Апатиты
«Дева-Птица» - первая часть экспозиционного проекта «Бестиарий», цель которого - познакомить детей с мифическими животными, их символикой, внешним образом, тайным значением.
Название проект получил от средневековых сборников иллюстрированных зоологических статей, называемых Бестиариями (от лат. bestia, «зверь») в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями.
В славянской мифологии чаще всего встречаются образы двух крылатых существ: Сирина и Алконоста. Легенды об этих чудо-птицах и вдохновили маленьких художников.
Детские работы представляют собой собирательный образ райской вещей птицы, сказочного существа, наделенного даром пророчества и являющегося символом доброй вести.
Символично, что выставка открывается вместе с весной, ведь в славянской мифологии птица - вестник весны, символ пробуждения природы и всего живого.
В экспозиции будет представлено около 20 работ.
Дополнительная информация по телефону: 450-385
Крым в русской поэзии и живописи
Интерактивная выставка музея занимательных наук «Фокус»!