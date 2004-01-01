Беспредметность: Музыка
Совместная выставка мурманских художников
Совместная выставка мурманских художников
Живопись минус предмет.
Музыка плюс цвет.
Что это за странная арифметика?
Эксперимент - способ существования.
Что если звук - это линия?
Что если линия - это мелодия?
Что я услышу, если закрою глаза?
Что я увижу, если посмотрю на музыку?
20 марта в пространстве Фабрики Идей художники-меломаны нарисуют звуки, скромно обходясь без предметов. Приходите и послушайте.
Место проведения: Фабрики Идей (Воровского 13).
Выставка знакомит детей с историей освоения космоса, достижениями великих ученых в этой области
Выставка посвящена великим русским историкам, которые внесли огромный вклад в развитие нашей исторической мысли