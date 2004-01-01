Беспредметность: Музыка

Живопись минус предмет.

Музыка плюс цвет.

Что это за странная арифметика?

Эксперимент - способ существования.

Что если звук - это линия?

Что если линия - это мелодия?

Что я услышу, если закрою глаза?

Что я увижу, если посмотрю на музыку?

20 марта в пространстве Фабрики Идей художники-меломаны нарисуют звуки, скромно обходясь без предметов. Приходите и послушайте.

Место проведения: Фабрики Идей (Воровского 13).